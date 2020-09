A antiga vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Laura Sofia Pires, com 45 anos de idade, faleceu na noite desta sexta-feira.

Laura Pires, que exerceu aquele cargo na autarquia entre 2005 e 2013, estava ligada a várias associações do concelho, fazendo igualmente parte dos orgãos concelhios do PSD, estrutura que chegou a presidir.

Paulo Figueiredo, líder da concelhia de Oliveira do Bairro do PSD, que confirmou ao JB a morte desta militante, reservou para mais tarde uma reação, numa nota de pesar a ser emitida pela concelhia, adiantando para já que recebeu a notícia “com enorme tristeza. O nosso concelho fica mais pobre”.

“O PSD perdeu uma militante ilustre que muita falta faz ao partido”, concluiu Paulo Figueiredo.

O funeral está marcado para amanhã, sábado, às 14h30, com as cerimónias a serem realizadas no largo do Silveiro (em frente à capela).