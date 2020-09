O Município de Oliveira do Bairro vai celebrar mais uma Semana Europeia da Mobilidade (SEM), que se realiza anualmente entre 16 e 22 de setembro, tendo este ano como tema central “Emissões Zero, Mobilidade para todos”.

Com um programa “adaptado à realidade que enfrentamos, face à pandemia da COVID-19”, Jorge Pato, vice-presidente da Câmara, explica que “a celebração da Semana Europeia da Mobilidade tem-se assumido como uma marca importante e diferenciadora do nosso Concelho e não podíamos deixar de a assinalar, mesmo que em moldes diferentes do que tem acontecido nos últimos anos, desde que avançámos com o conceito do Mix&Move”.

Recorde-se que, em 2018, o Município de Oliveira do Bairro foi um dos três finalistas, de entre 2.792 cidades espalhadas por toda a Europa, ao Prémio da Semana Europeia da Mobilidade na categoria “Smaller Municipalities”.

A celebração da SEM em Oliveira do Bairro vai passar por uma campanha de sensibilização para as questões da mobilidade nas redes sociais do Município e da iniciativa Mix&Move, atividades físicas e desportivas ao ar livre, no Parque Desportivo Municipal, e pela decoração de espaços públicos com moinhos de vento, entre outras.

No âmbito da mobilidade, Jorge Pato destaca as medidas permanentes que têm sido concretizadas nos últimos dois anos no seu concelho, como “a melhoria da rede de ciclovias e pistas cicláveis, a criação e aumento de áreas pedonais, a redução de velocidade na proximidade de escolas, a criação de pavimentos tácteis e rampas para cadeiras de rodas, o rebaixamento e alargamento de passeios, a eliminação de barreiras arquitetónicas e a utilização por parte do Município de veículos elétricos, entre muitas outras ações já implementadas e outras que vamos avançar a curto/médio prazo”.

O tema da SEM para 2020 reflete o ambicioso objetivo da União Europeia de ser “o primeiro continente neutro em termos de clima até 2050”, tal como estabelecido por Ursula von der Leyen, Presidente do Comissão Europeia, ao apresentar o European Green Deal (Acordo Verde Europeu).

Esta campanha europeia proporciona às cidades a oportunidade de experimentarem alternativas de transporte sustentáveis, incentivando as pessoas a escolher modos de transporte como caminhar e pedalar, reduzindo assim as emissões de carbono e melhorando a qualidade do ar das nossas localidades.

Com este tema específico, pretende-se dar especial destaque à importância de um acesso a transportes zero emissões e à promoção de uma mobilidade inclusiva.

Apesar das diferentes condições climáticas, geográficas e socioeconómicas nas áreas urbanas da Europa, é possível a tomada de medidas para promover a neutralidade carbónica em meio urbano e a mobilidade inclusiva.

A Semana Europeia da Mobilidade 2020 incentiva as pessoas e as autoridades locais a tomarem medidas que permitam alcançar, a longo prazo, o objetivo de um continente neutro em termos de carbono.