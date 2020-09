Um baloiço nas margens da Pateira é um dos últimos investimentos da Junta de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira para atrair gente ao local.

O já famoso baloiço foi construído em agosto, foi também concessionado um novo bar e esplanada de apoio ao parque que tem vindo a ser apetrechado com decoração típica.

Foi também instalada uma bicicleta de grandes dimensões, que esteve presente no ano 2019 no AgitÀgueda e tinha sido criada por um conjunto de empresas do concelho que se uniram para simbolizar a industria das duas rodas e que estava sem utilização. A Junta de Freguesia em colaboração com uma das empresas responsáveis pela mesma instalou-a na Pateira para agora servir de pano de fundo para fotos e brincadeiras, trazendo a cores do Agitagueda e a ligação industrial das duas rodas a este Parque.

Saiba mais na edição impressa de 17 de setembro.