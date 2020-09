O RD Águeda defronta este sábado, pelas 17 horas, os sub-19 do Futebol Clube do Porto. O jogo terá como propósito a apresentação oficial da equipa e será realizado à porta fechada conforme as normas da DGS.

Os ” Galos do Botaréu” realizaram até ao momento 4 jogos:

Académico de Viseu, 2 – RD Águeda, 1

RD Águeda, 4 – Alvarenga, 1

RD Águeda, 1 – UD Oliveirense, 0

RD Águeda, 3 – LAAC, 0

Recorde-se que o RD Águeda inicia o campeonato Portugal, Série D, na Guarda diante do Vila Cortez do Mondego. O encontro está marcado para dia 20 de setembro, às 15h. Recebe na 2.ª jornada o Beira-Mar, num derby escaldante em que se for à porta fechada será transmitido em direto.