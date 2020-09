O ano letivo 2020/21 vai começar, no Agrupamento de Escolas da Mealhada (AEM), no dia 17 de setembro, com diversas novidades para os cerca de dois mil alunos que o iniciam. Entre estas estão a nova Sala do Futuro, instalada na “secundária” da Mealhada, e a introdução da Programação e Robótica e de Atividades Lúdico-Expressivas como Atividade de Enriquecimento Curricular. A partir deste ano, a Câmara Municipal da Mealhada assume a responsabilidade de contratualização de todas a refeições escolares do Agrupamento.

Esta medida das refeições escolares de todo o Agrupamento estarem sob a responsabilidade e supervisão da Câmara Municipal da Mealhada há muito que era reivindicada por pais de alunos da EB2 e da Secundária da Mealhada, que desejavam ver a qualidade das refeições aproximar-se da que já se verificava no ensino básico. “Implica uma grande atenção por parte da nossa área de Educação, conforme já vínhamos a fazer no ensino básico, mas acreditamos estar aptos a conseguir melhorar a oferta aos alunos”, assegura Guilherme Duarte, vice-presidente da autarquia, com o pelouro da Educação.

Em termos de oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular, a grande novidade é a Programação e Robótica, um projeto que procura combinar a criatividade dos alunos com conceitos matemáticos, de geometria, códigos binários ou algoritmos. Neste ano letivo, os cerca de 600 anos alunos do primeiro ciclo contam ainda com Atividades Lúdico-expressivas, Inglês, Xadrez e Atividade Física e Desportiva. Para o ensino básico mantém-se o programa de fornecimento de lanches, de tarde, a preços simbólicos (máximo de 50 cêntimos), uma iniciativa que iniciou no passado ano letivo e mereceu a adesão da maior parte dos encarregados de educação.

No pré-escolar, cujo número de alunos tem vindo a crescer, obrigando, este ano, à constituição de um terceiro grupo no Luso, entra em funcionamento mais um jardim de infância – o de Casal Comba – inteiramente renovado. Este junta-se ao do Canedo e ao do Carqueijo que foram inaugurados no passado ano letivo. Às crianças deste primeiro nível de ensino, é disponibilizada uma animadora social, de acordo com as orientação do AEM, bem como as atividades de Atividade Física e Desportiva, Inglês e Música, inteiramente gratuitas.

A Escola Secundária da Mealhada contará, a partir deste ano, com a “Sala do Futuro”, um “ambiente inovador de aprendizagem”, que procura motivar todos os alunos, de forma inovadora, para o conhecimento, recorrendo às mais diversas tecnologias, desde painéis táctil abstratos a kits de robótica. A equipa multidisciplinar que atua no âmbito deste projeto de combate ao insucesso escolar, composta dois terapeutas da fala, um musicoterapeuta e um técnico de tecnologias da informação e comunicação, mantém-se, procurando o desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos alunos e ajustando o seu processo de ensino/aprendizagem para assim aumentar os níveis de sucesso escolar.

Em sintonia com o Agrupamento, no âmbito do Programa Escola Digital, a Câmara formalizará uma candidatura para aquisição de equipamentos tecnológicos, complementando, assim, a aquisição de material informático para alunos que o não tinha, aquando da suspensão presencial de aulas por causa da pandemia.

Outra questão que ficará resolvida prende-se com a remoção do fibrocimento que existe na cobertura dos antigos antigos balneários da EB2 da Pampilhosa, atualmente inativos. Esta remoção estará concluída muito brevemente.

Relativamente à preparação do ano letivo no âmbito da prevenção de controlo da pandemia de COVID-19, o Município e o AEM acreditam ter adotado as medidas necessárias com vista à salvaguarda da comunidade escolar. Funcionários, professores e alunos do Secundário já fizeram ou estão a fazer testes à COVID-19 e foi reforçado o quadro de pessoal auxiliar. Nas aulas e nos refeitórios estão a ser adotadas medidas de distanciamento: mesas individuais nos 2º e 3º ciclos e secundário, salas fixas, com intervalos desfasados, tal como acontece com as refeições. Os transportes coletivos foram ajustados aos horários dos alunos de forma a garantirem uma resposta adequada.

“Acreditamos ter tudo organizado, juntamente com o AEM, de forma a iniciar, da melhor forma possível, o ano letivo. O nosso desejo é que este ano decorra sem sobressaltos de maior, que quase dois mil alunos possam estar na escola da forma mais segura possível”, sublinha o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro.