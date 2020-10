O Rotary Club de Aveiro, em parceria com o Rotaract Club de Aveiro, organizou mais uma edição da “Regata de Vela Solidária”, um evento âncora do clube rotário de Aveiro, numa prova que contou com dezenas de participantes nas modalidades de vela adaptada, vela ligeira e vela de cruzeiro.

Naquela que foi a 6.ª edição da regata, a metereologista Paula Leitão foi a figura pública convidada para se associar ao evento, que tem como embaixador desde a 1.ª edição em 2015, o velejador profissional Renato Conde.

Tendo como objetivo promover o acesso de pessoas de mobilidade condicionada à prática do remo, a 6.ª edição da regata solidária atingiu assim os seus objetivos de contribuir para a aquisição de uma embarcação de remo adaptada para o Clube dos Galitos de Aveiro.

A prova contou com dezenas de participantes, que se distribuíram pelas três modalidades com a presença de vários clubes da Ria de Aveiro e da região norte.

Na regata de vela adaptada, André Bento do Clube Naval Povoense foi o vencedor na classe Hansa 2.3, enquanto que João Gonçalo do Sporting Clube de Aveiro (SCA/AAUAv) venceu na classe Hansa 303. Francisco Calão e Francisco Fonseca venceram nas classes Laser 4.7 e Laser Radial, ambos pertencentes ao Clube Náutico Boca da Barra (CNBB).







Nas classes duplas a vitória coube aos velejadores do SCA/AAUAv, com a dupla Henrique Marcelino/Pedro Marcelino a vencer na classe 420 e a dupla António Oliveira/Eva Oliveira a vencer na classe Vaurien.

Na classe Optimist Infantil Tiago Mena (SCA/AAUAv) foi o vencedor, enquanto Tomás Pimentel (SCA/AAUAv) venceu na classe Optimist Juvenil.

Já na classe Raquero, a tripulação do SCA/AAUAv formada por Jorge Mena, Hugo Sacadura, Maria Dias e Eric Bosne foram os vencedores.

No passeio de vela de cruzeiro, com ponto de encontro na baía de São Jacinto, marcaram presença os seguintes 13 veleiros, que deram um colorido especial à Ria: Jenny, Blue, Caracol, Valhala, Teufelchen, Veronique, Biao II, Petit, Celta Morgana, Badaire, Badanas, Speed e Sotavento.

A regata teve como parceiros da organização, a Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro (AVELA) na organização do passeio de veleiro, a Academia de Vela do Sporting Clube de Aveiro na organização das regatas de vela ligeira e vela adaptada, a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal de Aveiro (regata integra os eventos da Estação Náutica de Aveiro); contando ainda com o apoio de vários patrocinadores.