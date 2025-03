Oliv. Bairro: Rotary promove a cultura num “Encontro de Saberes e Sabores”

O mote inicial será dado através de uma palestra pelo Reitor da Universidade de Aveiro, num evento que terá como “pano de fundo” um dos mais sonantes ex-líbris do Município de Oliveira do Bairro: a recuperada “Cerâmica Rocha”.

No próximo sábado, dia 29 de março, a partir das 17h30, os seis Clubes de Rotary mais a sul do distrito de Aveiro dão início a um ciclo de Encontros (em rotatividade), que pretendem valorizar “Pessoas e Cultura”, tendo como objetivo de base o apoio às comunidades, através do Companheirismo. Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Curia-Bairrada, Ílhavo e Oliveira do Bairro são os Clubes que se unem pela segunda vez para trabalharem em conjunto, com causas rotárias bem definidas, não faltando o apoio da Câmara Municipal e do Jornal da Bairrada.

O mote inicial será dado através de uma palestra pelo Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Doutor Paulo Ferreira, sob o tema “O Futuro da Universidade de Aveiro”, num evento que terá como “pano de fundo” um dos mais sonantes ex-líbris do Município de Oliveira do Bairro: a recuperada fábrica, agora propriedade camarária, “Cerâmica Rocha”, edifício do princípio do século XIX, onde eram produzidas abobadilhas.

Adicionalmente, no programa elaborado, haverá momentos dedicados à cultura musical, pela soprano Beatriz Direito e pela pianista Teresa Raminhos, à pintura, com uma inédita exposição de Manuel Silvestre, um apontamento sobre a História da Bairrada Vitivinícola, por Antero Silvano, à enologia (com Prova de Vinhos Bairradinos) de produtores do concelho de Oliveira do Bairro e à gastronomia, com a colaboração do Chefe Tiago Mota.

Importa evidenciar que o evento terá como beneficiário a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

Inscrições: e-mail rcobairro@gmail.com ou telefone 938157987. A lotação é limitada.