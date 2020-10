Foto de Arquivo

A CDU lançou um abaixo-assinado para exigir a reabilitação da Ponte sobre o Vouga, na ponta norte do concelho de Águeda, entre Lamas do Vouga e Macinhata do Vouga. A ação foi dinamizada pela Comissão Coordenadora de Águeda da CDU, no passado sábado, contando com a presença de cerca de duas dezenas de pessoas.

“A falta de reabilitação desta ponte, que caiu em novembro de 2011 por falta de manutenção, é reflexo do desprezo a que as populações por ela servidas têm sido sujeitas”, refere nota da CDU, apontando que “com a circulação dificultada, aumenta o isolamento, reduzem-se as acessibilidades e arrisca-se a própria segurança, pois, para se chegar ao outro lado da margem é necessário utilizar o IC2. Aliás, como foi ali salientado por vários moradores, nem sequer é permitido a um pequeno agricultor atravessar a ponte do IC2 de trator”.

O que a CDU exige é que “seja ouvida a justa reivindicação destas populações e que os órgãos do poder local cumpra o seu papel e exija junto do Governo e das Infraestruturas de Portugal a reabilitação desta tão importante infraestrutura”.

Para a CDU, reabilitar a ponte “é um passo em frente para a coesão territorial, no direito à mobilidade e para a melhoria da qualidade de vida da população local”.