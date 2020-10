Águeda volta a ser reconhecida como um destino sustentável, fazendo parte do Top 100 elaborado pela Green Destinations (pode consultar a lista em https://greendestinations.org/sustainabletop100/), uma fundação sem fins lucrativos, focada no desenvolvimento e reconhecimento de destinos sustentáveis. Esta lista é publicada anualmente por aquela organização e vai já na sua sexta edição.

Este é um selo de qualidade que reconheceu, no ano passado, Águeda como o Melhor Destino Sustentável da Europa, e que reforça, mais uma vez, o concelho como um destino de referência em termos internacionais. “Iremos continuar a centrar a nossa aposta no desenvolvimento do turismo no concelho de Águeda, focados no ambiente e a sustentabilidade”, frisou Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

“É com grande satisfação que anunciamos que Águeda integra, pelo segundo ano consecutivo, a lista dos 100 melhores Destinos Mundiais Sustentáveis de 2020, sendo uma evidência do trabalho que tem sido realizado para o desenvolvimento turístico do concelho”, afirmou o autarca, sublinhando que esta “é uma distinção que é motivo de orgulho”.

O Top 100 Destinos Sustentáveis objetiva promover, como o nome indica, destinos turísticos e boas práticas em termos sustentáveis, inspirando e sendo exemplo para outros, bem como para operadores turísticos e turistas.

Ao publicar esta lista anual e ao partilhar os seus destinos, a organização dá a conhecer não só as boas práticas nesta área, como quais os passos dados no sentido de tornar os destinos mais sustentáveis, responsáveis e mais atrativos do ponto de vista da experiência do visitante/turista.

Refira-se que os nomeados foram avaliados por uma equipa que envolve especialistas de vários países e parceiros de Destinos Sustentáveis, coordenada pela referida fundação.

Segundo referiu a organização, no comunicado onde reconhece Águeda como um dos seusdestinos de referência, “este ano, a seleção foi mais do que nunca definida pela qualidade, eficácia e transferibilidade das boas práticas que foram submetidas pelos destinos”.