Inauguram-se esta quarta-feira, 7 de outubro, as residências da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) da Universidade de Aveiro. A cerimónia está agendada para as 17h contando com a presença do reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, do presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, do Diretor da ESTGA, Marco Costa, e do Diretor Delegado dos Serviços de Ação Social, João Ribeiro.

Com a inauguração das residências, a ESTGA passará a disponibilizar um total de 63 camas, distribuídas por oito apartamentos, incluindo um quarto para estudantes com mobilidade reduzida. Cada habitação está equipada com uma cozinha, instalações sanitárias e uma zona de estudo. O alojamento inclui, ainda, lavandaria, sala de convívio e sala de isolamento.

No atual contexto de pandemia e fruto das orientações da Direção Geral da Saúde, estas residências vão apenas disponibilizar 31 camas mais uma para mobilidade reduzida.

Recorde-se que o empreendimento, localizado na Rua Comandante Pinho e Freitas, contíguo às instalações da ESTGA, ocupa as antigas residências dos oficiais da antiga Escola de Sargentos e resulta de uma parceria entre a UA e a Câmara Municipal de Águeda, responsável pela antecipação do financiamento que permitiu avançar com a obra.

Presentes nesta inauguração oficial estarão ainda por parte da UA, a Vice-Reitora para as Políticas para a Cultura e Vida nos Campi, Alexandra Queirós, bem como a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Águeda, Elsa Corga e o Presidente da Junta da União de Freguesias de Águeda e Borralha, Jorge Martins.