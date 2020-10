No regresso à competição, o Recreio de Águeda entrou com o pé direito no Campeonato Nacional de Masters em pista, que se realizou no Estádio Universitário de Lisboa.

Carla Martinho conquistou o título de Campeã Nacional (F40) de 10 mil metros, com o tempo de 35:03:28.

O outro destaque vai para Luís Martins, que se sagrou vice-campeão nacional (M45) de 5000 metros, em 16:44:31 minutos.

Hugo Ramalho foi 5.° classificado M40 (35:26:75).