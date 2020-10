Live Electric Tours, EVA Drones e Biometrica são os três vencedores da primeira edição do Aveiro 5G Challenges. Eleitos após apresentarem os seus projetos ao júri, esta manhã, os escolhidos ganham 25.000€ cada. Os restantes concorrentes recebem um apoio financeiro para os seus projetos, no valor de 2.000€.

A Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito do projeto Aveiro Tech City lançou este desafio 5G, em parceria com a Altice Labs, com o principal objetivo de desafiar as empresas, universidades e os cidadãos a apresentar e implementar ideias, produtos e serviços inovadores capazes de transformar a cidade e resolver os problemas identificados pela comunidade, com a ajuda de tecnologia 5G.

Os projetos dos três vencedores são:

Live Electric Tours

A Live Electric Tours vem proporcionar aos turistas uma nova forma de conhecer a Cidade de Aveiro. Através de visitas programadas por GPS, os turistas vão poder conhecer a cidade ao volante de um carro 100% elétrico, equipado com WiFi gratuito, guia áudio GPS e uma câmara fotográfica e vídeo que vai permitir partilhar toda a experiência, em tempo real, com a família e amigos, através das redes sociais, utilizando a rede 5G como meio de transmissão de elevada velocidade.

EVA Drones

A EVA Drones promete transformar a logística e as operações das empresas através da combinação da sua rede de estações de carregamento multimodais com drones autónomos e meios de transporte terrestre autónomo. Com uma tecnologia aeronáutica elétrica única, desenvolvida com o objetivo de facilitar a logística das entregas ponto-a-ponto, esta Empresa recorre à rede 5G para integrar todo um serviço de logística de “short-haul” com gestão e posicionamento em tempo real dos seus meios de transporte.

Biometrica

A italiana Biometrica está dedicada à produção de um têxtil com biossensores, capazes de analisar a transpiração dos atletas, com o objetivo de melhorar a sua performance. Através da análise realizada pelo biossensor incorporado no têxtil, será possível determinar os níveis de hidratação de cada atleta, bem como a estimação da perda de nutrientes críticos ao desempenho do atleta. Com a ajuda de uma aplicação para smartphone, será possível comunicar, em tempo real, os parâmetros biológicos do suor e informar o seu utilizador sobre quando e como se hidratar e alimentar.

O projeto Aveiro STEAM City é cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional – FEDER, através do programa Urban Innovative Actions. O seu investimento global é de 6.115.915€ com o apoio FEDER 4.892.732€.