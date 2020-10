Um touro, com cerca de 650 quilos, abalroou uma viatura na A25 e acabou por ter sido abatido pela GNR. A ocorrência levou a ferimentos num militar da Guarda.

O animal de grande porte, que terá escapado de um matadouro da Zona Industrial da Taboeira ao início da madrugada da passada sexta-feira, investiu contra uma viatura, deixando ferimentos ligeiros no seu condutor, provocados por estilhaços do vidro do automóvel.

O alerta terá sido dado por aquele condutor. Quando a GNR chegou ao local o touro investiu contra os militares, que acabaram por dispar sobre o animal. Um dos militares ficou ferido por pisar um ferro que destruiu a bota e causou mazelas no pé do agente.