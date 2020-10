Erguidos em plena natureza como atrativo para olhar de forma diferente cada pedaço de território, os baloiços chegaram à Bairrada. Um bom cenário para uma fotografia única nas redes sociais, um momento de tranquilidade ou simular um voo por paisagens deslumbrantes, são argumentos que empurram os visitantes para perspetivas diferentes das paisagens dos nossos dias. E até frases motivacionais não faltam para o balanço.

Voar sobre jacintos de água, baloiçar com uma bicicleta no topo, apreciar um bom pôr do sol ou encher os pulmões com ar fresco da serra, são alguns dos atrativos da Bairrada para a moda nacional dos baloiços de madeira panorâmicos, que nos últimos meses proliferam na paisagem.

Pelo país há baloiços emblemáticos que já correram mundo com fotografias únicas. Pela Bairrada, em plena pandemia vimos erguerem-se alguns bons exemplares a fazerem jus à paisagem circundante, da serra ao calmo lençol de água da Pateira.

Numa onda de balanço por todo o mundo, desde o Sri Lanka, Cambodja ou Bahamas, que fazem as delícias dos turistas, a Bairrada também deixa uma marca na tendência de um país que cada vez baloiça mais.

