A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede (AHBVC) está de luto pelo falecimento do Chefe do Quadro de Honra António Alves Pereira, mais conhecido por Chefe Amarante.

António Alves Pereira ingressou nos Bombeiros Voluntários de Cantanhede em 1952, aos 19 anos de idade. “Homem e operacional de méritos reconhecidos, foi uma importante referência para todos os elementos do Corpo de Bombeiros de Cantanhede”, reconhece a corporação.

Aquando a sua passagem ao Quadro de Honra, em 2001, contava 47 anos, 11 meses e 17 dias ao serviço da população.

“Pelo valor que lhe era reconhecido, foi dado o nome de Chefe António Alves Pereira (Chefe Amarante) ao edifício de formação do quartel sede, no âmbito das comemorações do 115.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, realizadas a 5 de novembro de 2017”, recordam os Bombeiros de Cantanhede.

O funeral so Chefe Amarante está marcado para esta quinta-feira, 29 de outubro, às 15h30, para o cemitério de Cantanhede.