A Câmara Municipal de Águeda firmou protocolos de delegação de competências com as Uniões de Freguesias de Recardães e Espinhel; de Préstimo e Macieira de Alcôba; e de Travassô e Óis da Ribeira para assegurar a manutenção dos trilhos pedestres presentes nestas localidades, num investimento total de 8.500 euros.

“O nosso objetivo é, numa lógica de atuação de proximidade e de cooperação, conseguir que os nossos trilhos sejam mantidos e limpos com regularidade para que possam continuar a ser usados pela população e quem nos visita, seja de forma desportiva ou lúdica, e ligando os vários pontos de interesse turístico”, afirmou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda.

No âmbito do acordo estabelecido com as três UF, enquadradas na delegação de competências, cabe à Câmara de Águeda, para além de fornecer toda a informação relativa aos trilhos, prestar todo o apoio técnico complementar para o desenvolvimento dos trabalhos de manutenção dos percursos, bem como adquirir e fornecer a sinalética e outros bens para reposição nos percursos (depois de as UF reportarem à Câmara Municipal as suas necessidades e problemas detetados).

As UF comprometem-se a realizar as intervenções necessárias de manutenção dos trilhos, assim como de controlo de vegetação e ainda a limpeza, pintura e manutenção das placas indicativas dos percursos, para além da substituição de sinalética (ou seu reposicionamento) sempre que necessário, tendo em vista a boa condição dos percursos para circulação de pedestrianistas e fruição pública dos trilhos.

Refira-se que os trilhos em causa são: PR9 – Trilho do Rio Águeda (UF de Recardães e Espinhel); PR3 – Trilho da Aldeia, PR4 – Trilho das Terras de Granito e PR10 – Trilho de Lourizela (UF de Préstimo e Macieira de Alcôba); e PR1 – Trilho da Pateira ao Águeda e PR5 – Trilho da Ponte de Ferro (UF de Travassô e Óis da Ribeira).