O Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, considerando a importância para as populações e o simbolismo religioso associado ao Dia de Todos os Santos, decidiu manter abertos os cemitérios da cidade (Cemitério do Adro e Cemitério de S. Pedro), nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.

Apesar de abertos ao público, não haverá a tradicional romagem aos cemitérios nem qualquer cerimónia religiosa, como forma de acautelar o cumprimento das normas de segurança e evitar a aglomeração de pessoas num determinado espaço.

Nesse sentido, e no seguimento das recomendações do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, que apontam as regras a seguir para garantir a contenção social e mitigar o risco de contágio da COVID-19, advertimos:

– Não são permitidos, no interior dos cemitérios, aglomerados com mais de cinco (5) pessoas, recomendando-se o necessário distanciamento e dispersão;

– Recomenda-se que a afluência ao cemitério seja feita ao longo de todo o dia e de forma dispersa e faseada;

– Só é permitida a permanência no cemitério pelo tempo estritamente necessário;

– É proibida a partilha e não estarão disponíveis quaisquer equipamentos e materiais de limpeza;

– É obrigatório o uso de máscara;

– É obrigatório o distanciamento físico de dois metros entre as pessoas;

– É necessário respeitar os circuitos de circulação e a sinalização existente no recinto;

A Câmara Municipal disponibilizará dispensadores de álcool gel nas entradas dos cemitérios e nos pontos de água existentes, para a devida higienização e desinfeção.

Porque todos somos agentes de saúde pública, apela-se à responsabilidade cívica de cada um nos cuidados com a etiqueta respiratória e o distanciamento social, conforme determinado pela Direção-Geral de Saúde.