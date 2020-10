Os Campeonatos Internacionais de Columbofilia decorrem este sábado, dia 24, no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, em Portomar – Mira, mas este ano, devido à Covid-19, sem público. A prova, que conta com a participação de 28 países, é habitualmente uma grande festa, com a presença de milhares de columbófilos. Nesta edição, a Federação Portuguesa de Columbofilia, em decisão conjunta com as autoridades, vai vedar o recinto bem como os acessos, para evitar ajuntamentos, e aposta numa emissão online.

Neste que é o ano da celebração do 23.º aniversário do Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, estão em competição as provas finais do Campeonato da Europa de Columbofilia, nos escalões seniores e juniores, o Grand Prix de Portugal, prova a contar para o Ranking Mundial, o Torneio Ibero Latino-Americano, a Liga Nacional dos Campeões e o Campeonato Nacional de Jovens. As provas vão decorrer das 10 às 14h.

Os “atletas” vão sair de Paderne, no Algarve, de manhã, percorrer 385 km até Mira, estando a sua chegada prevista para a hora do almoço.

Face ao momento que atravessamos (Covid-19) a Federação Portuguesa de Columbofilia está a preparar a transmissão online da final dos campeonatos, recorrendo à tecnologia para mostrar os resultados em tempo real. A intenção é que os milhares de columbófilos espalhados por todo o mundo (só em Portugal há cerca de 10 mil) possam sentir a paixão da Columbofilia, na segurança das suas casas.