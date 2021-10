Campeonatos Internacionais de Columbofilia decorrem em Mira com lotação limitada

A prova conta com a participação de 28 países e centenas de pombos-correio.

A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) organiza este sábado, dia 16 de outubro, a partir das 12h, os Campeonatos Internacionais de Columbofilia, no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, em Mira, numa edição que pretende marcar um regresso gradual à normalidade.

A prova, que conta com a participação de 28 países, e centenas de pombos-correio, é habitualmente uma grande festa, com a presença de milhares de columbófilos, mas, este ano, vai ter um recinto com lotação limitada (lugares sentados e em pé), com entrada mediante apresentação obrigatória de certificado Covid.

A FPC, em decisão conjunta com a Câmara Municipal e as autoridades, vai vedar um recinto num espaço ao ar livre contíguo ao Columbódromo no qual os aficionados podem assistir aos campeonatos. O recinto, para o qual não é necessário bilhete, tem uma lotação limitada e a entrada, por ordem de chegada, é exclusiva para quem apresente certificado Covid.

Está também prevista a existência de uma área alimentar, sem lotação limitada, mas sujeita às orientações da Direção-Geral da Saúde.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, a FPC aposta numa emissão online, transmitida em live streaming através do Facebook, e coloca também um ecrã de grandes dimensões junto ao recinto para que todos possam aceder à informação, sem ajuntamentos.

Estão em competição as provas finais do Campeonato da Europa de Columbofilia, nos escalões seniores e juniores, o Grand Prix de Portugal, prova a contar para o Ranking Mundial, o Torneio Ibero Latino-Americano, a Liga Nacional dos Campeões e o Campeonato Nacional de Jovens.

Tradicionalmente, as provas e campeonatos de Columbofilia, para além de envolverem uma importante componente da prática desportiva, constituem um ponto de encontro, de convívio social, de solidariedade recíproca na troca de experiências e conhecimentos entre milhares de columbófilos e simpatizantes da modalidade, nacionais e internacionais, a que se associam as respetivas famílias.

Os pombos-correio, que têm sido treinados no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, vão ser soltos em Paderne, no Algarve, e percorrer 385 km até Mira, estando a sua chegada prevista para a hora do almoço.