O despiste de uma viatura ligeira, seguida de capotamento, fez um ferido ligeiro, na Taboeira, Cadima, esta quarta-feira, dia 30 de setembro.

O alerta foi dado às 18h24 e para para o local foram encaminhados oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, apoiados por duas viaturas (uma ambulância de socorro e um veículo de desencarceramento).

À chegada, a vítima, do sexo masculino, já se encontrava no exterior da viatura, tendo sido encaminhada para o Hospital Distrital da Figueira da Foz com ferimentos ligeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência