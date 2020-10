Começou por atender aos mais pobres e desfavorecidos, mas cem anos depois, a Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro tem respostas que servem a população em geral, da infância à terceira idade.

Eleita há menos de um ano, a Provedora Leontina Novo elenca os desafios dos próximos anos, não esquecendo quem esteve e continua a estar ao lado da instituição.

Jornal da Bairrada: Cem anos depois da sua criação, pode dizer-se que a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro tem cumprido com a sua missão?

Leontina Novo: O espírito que esteve na génese da Santa Casa da Misericórdia continua presente atualmente, tendo em conta as respostas que vai dando, não só aos mais pobres e desfavorecidos, como à população em geral, com uma abrangência mais alargada, através do serviço que presta às pessoas, às famílias, à comunidade, principalmente nos últimos 40 anos, em que deu um salto quantitativo e qualitativo. Partindo da construção do Hospital, que naquela época, foi uma melhoria significativa da qualidade de vida das pessoas, hoje temos em funcionamento o Lar de Idosos (ERPI – Estrutura Residencial Para Idosos), Centro de Dia, Apoio Domiciliário, 2 Creches, Ensino pré-escolar, Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) para crianças e jovens deficientes, Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) para crianças do 1.º ciclo, e a Ação Social, que presta um serviço na promoção da inclusão social e no apoio aos mais desfavorecidos e marginalizados. Tudo isto são evidências de que a Santa Casa continua a cumprir a sua missão.

