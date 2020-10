O concelho de Águeda tem mais 30 novos casos de infeção pelo novo coronavírus desde a passada quarta-feira, informou a autarquia local.

De acordo com a Câmara, que cita dados do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, foram reportados mais 30 casos positivos de Covid-19 no concelho de Águeda, relativamente a quarta-feira passada. De realçar ainda que, desde esta última comunicação, Águeda também regista mais nove pessoas recuperadas.

A autarquia dá conta da existência atualmente de 73 casos ativos no concelho.“Estes números elevados, tanto no concelho como no país, devem preocupar-nos a todos e servir de alerta para os cuidados de contenção social que devemos ter, porque, caso contrário, as medidas de combate à pandemia poderão endurecer”, afirmou Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, sublinhando cabe a cada cidadão o respeito pelo cumprimento das normas e orientações da DGS. “A responsabilidade na adoção de um comportamento adequado é acima de tudo individual”, frisou.

Na área da CIRA, estão registados 3.086 casos positivos de Covid-19 (mais 209 do que na quarta-feira), entre os quais estão 2.265 pessoas recuperadas (mais 225) e 123 óbitos (mais um), pelo que estão ativos 698 casos na região.