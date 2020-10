OBSC perde a liderança - Jornal da Bairrada

www.jb.pt

Em mais uma jornada do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro sofreu em casa a primeira derrota frente ao vizinho Pampilhosa por 2-1, perdendo também a liderança. Também em casa, o Fermentelos podia manter-se no topo, mas acabou por perder por 4-3 com a Ovarense, num jogo com muitas peripécias....