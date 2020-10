O concelho de Oliveira do Bairro registou mais 24 infetados com o novo coronavírus na última semana.

O número total de infetados desde o início da pandemia cifra-se agora nos 138, número que inclui os 106 casos recuperados, até ao momento, assim como os 2 (dois) óbitos, infelizmente, já registados.

Contas feitas, o concelho de Oliveira do Bairro tem, atualmente, 30 casos ativos.

“Apelo a todas as pessoas para que cumpram rigorosamente as medidas de proteção da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o uso de máscara e o distanciamento social. Se tiver algum sintoma estranho, como febre alta e tosse persistente, não arrisque! Não saia de casa e contacte de imediato a linha SNS24, através do 808 24 24 24”, refere o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo.

Na tarde de hoje, segunda-feira, como habitualmente, faremos o ponto de situação dos números relativos à Covid-19 para toda a Bairrada.