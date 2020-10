Será, como tem acontecido nas últimas semanas, um fim de semana desportivo marcado pelo futebol nacional e distrital das equipas bairradinas, e também do basquetebol, com a participação do Sangalhos e do Anadia nos respetivos campeonatos.

A bola começa a rolar já esta sexta-feira, a partir das 20h15 (terá honras de transmissão televisiva no Canal 11), no Estádio Municipal de Águeda, com o Recreio de Águeda a receber o Sporting de Espinho, em mais um dérbi aveirense, a contar para 4.ª jornada do Campeonato de Portugal – Série D. Será um jogo entre duas equipas à procura da sua identidade, visto que ainda não somaram qualquer ponto. E, com toda a certeza, será um jogo de nervos. Quem errar menos e não acusar a pressão dos pontos, poderá chamar a si um resultado positivo.

O Anadia entra em ação no domingo, também em casa, frente ao motivado São João de Ver, depois da goleada por 7-0 sobre o Vila Cortez. Os Trevos, para o campeonato, registam dois empates, e este jogo não se afigura fácil, aliás para nenhum dos contendores.

No Campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro disputa-se a 7.ª jornada. A Zona Sul, o jogo que concentra as atenções é a visita do Oliveira do Bairro à casa do líder Estarreja, que a meio da semana reforçou a sua liderança, ao golear em casa a Ovarense, ficando com quatro pontos de vantagem para Falcões e Fermentelos. Depois da primeira derrota com o Pampilhosa, a curiosidade é saber como a jovem equipa bairradina irá ultrapassar esse eventual trauma. O Fermentelos volta a jogar em casa, onde perdeu na última ronda com a Ovarense. O adversário será o Bustelo e a normalidade poderá voltar ao seio dos Leões da Pateira.

Grande curiosidade será perceber se a chicotada psicológica na LAAC (saída de Daniel Martins, entrada de Gaspar Azevedo) dará já os devidos efeitos na deslocação à Gafanha.

Na 1.ª Distrital, o grande destaque vai para o Bustos – Calvão. Com início de época imaculado (campeonato e Taça de Aveiro), o jogo promete.

Na 2.ª Distrital, cumprida que está uma jornada e com cinco equipas com o máximo dos pontos, os destaques vão para o Famalicão – Aguinense, com o primeiro a entrar com o pé esquerdo na temporada, e os guinatos preparados para esquecer a eliminação na Taça de Aveiro. Dérbi do concelho de Anadia, jogo de resultado imprevisível.

O VN Monsarros recebe o vizinho Luso. O histórico recente entre estas duas equipas tem proporcionado grandes espetáculos e onde o resultado final é sempre uma incógnita. Será que as duas equipas vão fazer esse favor, mesmo sem adeptos nas bancadas? Acreditamos que sim.

Por último a receção do Ribeira/Azenha ao Águas Boas, um reencontro três semanas depois, onde as equipas se defrontaram para a Taça de Aveiro, com vantagem para os locais. Como irá ser agora?

O basquetebol também está em força este fim de semana. Na Proliga, depois da entrada em falso em São João da Madeira, o Sangalhos recebe amanhã, às 21h30, o Galomar. Os madeirenses, para o Torneio de Apuramento para a Proliga, em casa, ganharam aos bairradinos, mas aí estava tudo praticamente decidido. Agora a história e o próprio jogo será outro e, mesmo sem o sexto jogador, a equipa de Ângelo Santos deverá somar a primeira vitória no campeonato.

No Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Norte – Série D, o Anadia, também este sábado, às 21h, volta a jogar em casa. Depois da estreia vitoriosa com a Académica Sub-22, os Trevos medem forças com a Academia de Basquetebol, e vão entrar em campo com o claro objetivo de alcançarem a segunda vitória.

Por fim, os portugueses estão a torcer para o final da Volta a Itália e para a prestação de João Almeida, ex-ciclista do Clube de Ciclismo da Bairrada. O corredor, de 22 anos, parte para as derradeiras últimas duas etapas em 5.º lugar, depois de 15 dias a envergar a camisola rosa. Está a 2 minutos e 16 segundos da liderança, mas, como diz o povo, a esperança é a última a morrer. Vamos todos acreditar que é possível recuperar a camisola rosa.

