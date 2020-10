A Câmara de Oliveira do Bairro, Juntas de Freguesia e União de Freguesias vão manter os cemitérios do concelho abertos entre 30 de outubro e 2 de novembro – no período de Finados e Dia de Todos os Santos – mas com a obrigação do cumprimento de regras de prevenção e controlo da pandemia Covid-19.

Assim sendo, e acatando as decisões da Comissão Municipal de Proteção Civil, é obrigatório o cumprimento da etiqueta respiratória por parte de todos os visitantes do cemitério, com uso de máscara facial corretamente colocada, assim como é obrigatória a desinfeção das mãos à entrada daqueles espaços e, após tocar em qualquer superfície, nomeadamente torneiras.

Entre outras medidas, são aceites apenas duas pessoas por sepultura, devendo ser cumprido o distanciamento entre pessoas de pelo menos 2 metros.

Nas medidas exigidas para os cemitérios nestes dias está a obrigação de respeitar a lotação máxima permitida para cada um dos cemitérios, que será controlada nestes quatro dias, através do controlo de entradas, devendo permanecer no interior do cemitério pelo tempo estritamente necessário.

