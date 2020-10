Após vários meses de diligências e negociações entre a Junta de Freguesia de Luso e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Bairrada e Aguieira (CCAMBA), foi possível instalar um novo ATM naquela vila termal, informou a Junta.

O novo ATM, instalado esta quita-feira na Travessa do Mercado, “foi a solução por nós encontrada no sentido de prevenir uma eventual futura saída do terminal do Millenium BCP que, esperamos possa continuar a servir a nossa população”, refere nota da Junta de Luso.

“Foi também a solução mais económica no sentido de salvaguardar elevados investimentos numa estrutura específica e dar uso a um espaço que estava, até agora, sem utilização”, refere a mesma nota.

Este novo ATM é, para a Junta, vital para garantir “um melhor apoio à população, residente e visitante, e também aos comerciantes da nossa terra”.