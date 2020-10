Vários carros foram assaltados na madrugada de hoje na cidade de Oliveira do Bairro, quando se encontravam estacionados na garagem privada de um condomínio situado na Rua dos Colégios, confirmou ao Jornal da Bairrada fonte do Destacamento Territorial de Anadia da GNR.

Segundo a mesma fonte, até às 13h desta sexta-feira terão sido apresentadas quatro queixas de moradores daquele prédio, que terão sido lesados pelos assaltos naquela garagem coletiva.

Segundo apurámos, terá sido furtado dos veículos em causa artigos eletrónicos, carteiras com documentos e dinheiro, para além de alguns danos provocados nas viaturas.

Para as autoridades, o(s) autor(es) dos crimes terão entrado nas garagens aquando de uma abertura do portão ou terão utilizado qualquer sistema para forçar a entrada, uma vez que não há sinais de arrombamento no acesso aos estacionamentos

Entretanto soubemos que há outros edifícios na cidade de Oliveira do Bairro que foram alvo de assaltos semelhantes, nomeadamente na Rua Central. Notamos também o registo de ocorrências do género em apartamentos localizados na Praia da Barra (Ílhavo), também esta madrugada.

A GNR está a investigar essas ocorrências.