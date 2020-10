A depressão Alex vai colocar, esta quinta e sexta-feira, seis distritos de Portugal continental sob aviso amarelo, devido à previsão de períodos de chuva e vento fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo Braga, Porto, Vila Real, Viseu e Guarda estão sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte (entre as 21h de hoje e as 06h de sexta-feira).

Estes seis distritos estão também sob aviso amarelo por causa da previsão de vento forte nas terras altas com rajadas até 90/110 quilómetros por hora e no litoral até 70/80 quilómetros por hora entre as 3h e as 15h de sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros entre as 09h de sexta-feira e as 06h de sábado.