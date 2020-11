Uma das turmas em isolamento é da Escola Secundária de Oliveira do Bairro

Há neste momento 6 casos positivos de Covid-19 no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, entre alunos, professores e funcionários. A atualização do número de casos foi feita ao final do dia de ontem (quarta-feira).

Entre os casos positivos estão um professor, um aluno e um funcionário do Polo Escolar da Palhaça; um professor da EB 2/3 Dr. Fernando Peixinho de Oiã; um aluno da EB 2/3 Dr. Acácio de Azevedo de Oliveira do Bairro e um aluno da Escola Secundária (ESOB).

Em isolamento estão dois alunos do Polo Escolar de Oliveira do Bairro; um professor, um funcionário e uma turma do Polo Escolar da Palhaça; três alunos da EB 2/3 de Oliveira do Bairro e uma turma da ESOB.

O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro adianta ainda que todos os alunos infetados ou em isolamento estão a ter aulas à distância. Estão a fazer teste todos os casos identificados pela Saúde Pública. Em isolamento, ficam os casos de contacto direto na escola, na família ou em convívio social.