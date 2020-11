Águeda: Apoios para associações e instituições do concelho atingem um milhão

A Câmara de Águeda decidiu atribuir apoios extraordinários a instituições e associações do concelho para fazer face à situação atual causada pela Covid-19.

No total, reunindo este apoio extraordinário e os subsídios regulares a estas entidades, a autarquia estima um valor próximo de um milhão de euros para este fim.

A autarquia tomou esta decisão “tendo em conta os constrangimentos económicos e sociais provocados pela pandemia da Covid-19, que resultaram em profundas alterações sociais e económicas no regular funcionamento das instituições do concelho ligadas à educação, juventude, desporto, cultura e solidariedade social”.

As diferentes instituições do concelho recebem, no âmbito do apoio regular atribuído pela autarquia, mais de 570 mil euros, um valor que será acrescido, este ano, em cerca de 400 mil euros para que as coletividades possam enfrentar os desafios que se colocam com a atual situação pandémica.

“Muitas destas instituições, que tiveram de se adaptar às exigências da situação epidemiológica e implementar medidas de proteção da saúde e reestruturar serviços e respostas, viram a sua atividade aumentar e as suas fontes de rendimento diminuir”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, salientando que foi este cenário de “necessidade premente” das instituições que levou o município a adotar um regime de apoio de caráter excecional e temporário.

As medidas de apoio extraordinário, que contam com sugestões e contributos apresentados por algumas coletividades aos serviços camarários, reconhecem, assim “a importância estratégica do papel destas instituições no apoio educativo, social, juvenil, cultural e desportivo da comunidade local”, declarou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda.

Atendendo à evolução da situação epidemiológica no concelho, com o aumento de novos casos (testados positivos), é possível prever que a pandemia irá implicar novos constrangimentos à atividade associativa no concelho, por forma a evitar uma maior propagação do vírus. Um cenário que terá impactos ao nível da gestão corrente e uma grande pressão em termos de tesouraria das coletividades, que já viram reduzidas, em alguns casos significativamente, as suas receitas, mantendo-se as despesas.

“Deste modo, para além do incentivo direto às instituições do concelho, estes apoios extraordinários são um estímulo à economia e à continuidade da atividade desenvolvida pelas coletividades”, reconhece a autarquia.

O regulamento que define estes apoios, bem como os prazos para formular o pedido de subsídio, pode ser consultado no site da Câmara na internet.