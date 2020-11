A Câmara de Águeda decidiu, tendo em conta as contingências provocadas pela pandemia da Covid-19, antecipar em um mês as decorações natalícias. As iluminações vão ser ligadas já no próximo sábado, dando início a este evento que tem como imagem de marca o Maior Pai Natal do Mundo.

Apesar de condicionada pela pandemia, a autarquia aposta nas iluminações e decorações natalícias, em várias ruas, largos e praças da cidade, tendo investido cerca de 290 mil euros.

Para a Câmara, o objetivo deste evento é a promoção da atividade comercial, que tem sido duramente atingida pelo atual momento. “Todos sabemos a situação difícil por que estamos todos a passar, inclusivamente o comércio local, pelo que, antecipando as decorações de Natal, proporcionamos um período mais alargado para que as pessoas possam vir a Águeda”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara, apelando para que todos cumpram as orientações da Direção-Geral de Saúde no que respeita às aglomerações, ao distanciamento social e à etiqueta respiratória.

“Usar a máscara, manter a distância de dois metros e não contribuir para a aglomeração de pessoas são as atitudes e comportamentos que esperamos que sejam cumpridos por todos quantos nos visitem nesta época”, defendeu, acrescentando que, ao contrário de outros anos, não haverá a habitual animação de rua, momentos que poderiam atrair e concentrar um maior número de pessoas.