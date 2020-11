Águeda integra lista mundial de cidades líderes climáticas

Acompanham Águeda nesta lista as cidades portuguesas de Porto e Braga e outras 85 do mundo, que em 2020 representam uma população de quase 125 milhões de pessoas,

Águeda faz parte de uma lista mundial de 88 cidades que lideram ações ambientais, obtendo o rótulo de “Classe A” do organismo internacional CDP (Carbon Disclosure Project).

Acompanham Águeda nesta lista as cidades portuguesas de Porto e Braga e outras 85 do mundo, que em 2020 representam uma população de quase 125 milhões de pessoas, que reportaram os seus dados ambientais através da Plataforma Unificada de Registo CDP-ICLEI.

Refira-se que para obter uma pontuação “Classe A” do CDP, uma cidade deve ter registado, publicamente e para a escala comunitária, um inventário de emissões de GEE (Gases com Efeitos de Estufa), definir uma meta de redução de emissões, possuir uma análise de riscos e de vulnerabilidade e publicar um plano de ação climática para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, demonstrando como reduzirá as emissões e perigos climáticos agora e no futuro, entre outras ações.

Com o objetivo de incentivar e apoiar as cidades para intensificar a sua ambição e ações climáticas, a lista “Classe A” é baseada nas informações climáticas reportadas pelas cidades em 2020.

“Águeda, assim, foi reconhecida por desenvolver estratégias climáticas robustas, rastrear, agir para limitar e reduzir as emissões de GEE, avaliar e mitigar riscos climáticos, assim como relatar essas informações de forma transparente no seu relatório de 2020 ao CDP”, refere nota da autarquia.

O Plano de Adaptação às Climáticas para o concelho de Águeda compila algumas das ações e medidas já implementas, em curso ou ainda a desenvolver, tais como a rede de sensores ambientais instalada, o Plano de Drenagem para a cidade de Águeda, as intervenções de reabilitação de rios e ribeiras, as ações de sensibilização e educação para a comunidade, entre outras medidas quer na área da adaptação quer mitigação das alterações climáticas.

“É com enorme satisfação que recebemos a distinção deste organismo internacional como reconhecimento público de todo o esforço e empenho com que desenvolvemos os projetos nas áreas do ambiente e da sustentabilidade, no nosso concelho, através de uma comunicação clara e transparente das ações, metodologias e resultados”, diz Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que este tipo de distinções “são motivo de orgulho e um incentivo para melhorar continuamente”.