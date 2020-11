Anadia: Entrega de Prémio Escolar com data marcada mas dependente da pandemia

A cerimónia de entrega do Prémio Escolar Rodrigues Lapa já tem data marcada mas a sua realização está dependente do evoluir da pandemia.

Esta será a 25.ª edição do Prémio Escolar que distingue os melhores alunos do concelho de Anadia.



Uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal que aprovou, na última reunião de executivo, os princípios orientadores da presente edição deste Prémio Escolar.



Ainda que a cerimónia de entrega dos prémios esteja agendada para o dia 16 de dezembro, tendo como palco o Cineteatro Anadia, a verdade é que a sua realização fica dependente do evoluir da pandemia, pelo que a cerimónia só vai acontecer se estiverem na altura reunidas todas as condições de segurança.



À semelhança das últimas edições serão distinguidos três alunos por escola e por ciclo de ensino, num total de 36 alunos. Escola Básica de Vilarinho do Bairro (6 alunos), Escola Básica e Secundária de Anadia (12), Salesianos de Mogofores (6), Colégio Nossa Senhora da Assunção – Famalicão (9) e Escola Profissional de Anadia (3). O melhor aluno de cada escalão de ensino receberá um prémio pecuniário no valor de 250 euros e um diploma, e os restantes dois Menções Honrosas.



Recorde-se que este Prémio Escolar foi criado, em 1996, pela Comissão das Comemorações do Centenário do Nascimento do Professor Doutor Manuel Rodrigues Lapa, com o duplo objetivo de homenagear o filólogo anadiense e de distinguir os alunos das escolas de Anadia com melhor aproveitamento escolar no final do 2.º e do 3.º ciclos do ensino básico, do ensino secundário e do ensino profissional.