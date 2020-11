Câmara da Mealhada insiste em novo modelo de gestão para a Mata do Buçaco

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, agradeceu, hoje, a todos os deputados da Assembleia da República que votaram a favor da atribuição de financiamento do Fundo Ambiental à Fundação Mata do Bussaco (FMB), já em 2021, e insistiu na criação de um novo modelo de gestão para a Mata do Buçaco.

A proposta de financiamento à FMB, que demos conta aqui esta sexta-feira, permitirá à Fundação responder financeiramente aos vários desafios da sua gestão, designadamente a cobertura dos resultados financeiros prejudicados pelo contexto pandémico atual e suportar os montantes das componentes nacionais exigidas nas candidaturas a vários fundos/programas.

Rui Marqueiro, depois de elogiar e parabenizar os deputados que fizeram aprovar, no Parlamento, o referido financiamento a favor do Buçaco, nomeadamente o deputado social-democrata Bruno Coimbra – “fez política pela positiva e isso é muito louvável”, assinalou Rui Marqueiro -, deixou um aviso muito claro e direto ao Governo do seu partido e em especial ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes: “espero que cumpra rapidamente a promessa feita na Comissão de Agricultura e Mar de revisão dos estatutos da FMB, até final de 2020, alterando a Resolução do Conselho de Ministros de 2013 que tem criado múltiplos constrangimentos à gestão diária da Mata, que vive exclusivamente de receitas próprias e do apoio da Câmara da Mealhada”.

Rui Marqueiro salientou que “para o Buçaco dar o salto qualitativo que necessita é crucial que a administração central altere o atual modelo de gestão e assuma maior responsabilidade na concretização deste esforço de gestão”. “É isso que nos foi prometido pelo Governo e é isso que esperamos que seja cumprido até final de dezembro próximo”, concluiu Rui Marqueiro.