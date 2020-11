Cantanhede assinala Dia Mundial do Enoturismo

Durante o debate, Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal avançou que “do ponto de vista do posicionamento internacional, o enoturismo entrou definitivamente na matriz da promoção nacional e regional”.

“Cantanhede: terroir de exceção, vinhos de excelência” foi o mote do debate organizado pelo Município de Cantanhede para assinalar o Dia Mundial do Enoturismo, com o objetivo de traçar perspetivas sobre o potencial do território para a produção de vinhos com caráter distintivo e apontar caminhos possíveis para reforçar a cadeia de valor do setor.



O evento decorreu no Biocant Park, no dia 7 de novembro, com a participação de Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), e de Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB), bem como de representantes das principais empresas vitivinícolas sediadas ou com vinhas no concelho de Cantanhede, designadamente Vitor Damião, da Adega Cooperativa de Cantanhede, João Póvoa, da Kompassus, Dirk Niepoort, da Quinta de Baixo, e, das Caves São João (Quinta do Poço do Lobo), Célia Alves, também na qualidade de presidente da Confraria dos Enófilos da Bairrada.



Perante uma assistência que incluía várias entidades, entre as quais o vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Jorge Brito, a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, frisou que “vale a pena discutir orientações de fundo para os desafios que o setor vitivinícola enfrenta, perspetivando soluções para acrescentar valor a essa fileira.

