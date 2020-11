Cantanhede: Eurodeputada Lídia Pereira visita Biocant

Eurodeputada ficou satisfeita com o trabalho de investigação realizado no Biocant constatando que este tipo de empreendimentos são um fator determinante para a evolução tecnológica nacional.

A eurodeputada Lídia Pereira esteve no Biocant Park, em Cantanhede, para conhecer o trabalho de investigação realizado em alguns dos laboratórios de entidades e empresas aí sedeadas.

Acompanharam aquela representante de Portugal no Parlamento Europeu a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, também na qualidade de presidente do Conselho de Administração do Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia em Biotecnologia, Pedro Cardoso, vice-presidente da autarquia cantanhedendense, João Pedro Neto, CEO da Biocant SA, e Joana Branco, investigadora e diretora executiva do Biocant.

Foi esta última que fez a apresentação geral do parque que reúne uma grande parte dos operadores no campo da Biotecnologia em Portugal, dando conta da sua evolução e de alguns dos projetos de I&D em curso, a que se seguiu uma visita às instalações da Crioestaminal e da Immunethep, empresas que têm estado em particular evidência recentemente: a primeira porque tem já disponível um medicamento experimental à base de células estaminais do cordão umbilical expandidas para os infetados com covid-19 em condição de enfermidade grave; a segunda porque está a desenvolver uma vacina para o vírus que potencia a imunidade pulmonar sem contribuir para a resistência antimicrobiana, como acontece os atuais antibióticos.

Manifestando-se “particularmente agradada” com o que viu, Lídia Pereira disponibilizou-se para, “enquanto eurodeputada, trabalhar no sentido de a União Europeia acentuar os apoios a projetos de investigação e desenvolvimento no campo da ciência, neste caso em biotecnologia, de modo a reforçar a sustentabilidade de empreendimentos como o Biocant Park, na perspetiva de que são um fator determinante para a evolução tecnológica e para o progresso económico do país”.

Já a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, referiu-se à “importância dos apoios comunitários para a consolidação do cluster da biotecnologia em Cantanhede, um cluster que tem vindo a contribuir para uma significativa valorização da base económica do concelho, nomeadamente com a vinda de empresas de conhecimento intensivo que atuam em área de elevado valor acrescentado. Felizmente, a evolução do Biocant Park é hoje amplamente reconhecida pela relevância da atividade científica que aqui se desenvolve e pelo impacto económico que, acreditamos, se irá acentuar ainda mais a curto prazo”, sublinhou a autarca.