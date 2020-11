Covid-19: Casos ativos diminuem em Vagos mas aumentam nos outros concelhos

O último registo do ACeS do Baixo Vouga, datado desta terça-feira, dá conta do aumento de casos ativos por Covid-19 em todos os concelhos da região, com exceção de Vagos.

O concelho de Águeda tem agora 346 casos ativos (mais 25 em relação ao passado fim de semana). Águeda já soma 772 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 108 ), estão recuperados 424 (mais 82) e há, agora, duas mortes a lamentar (mais uma).

Em Oliveira do Bairro estão agora 170 casos ativos (mais 13 em relação a sexta-feira), para um total de infetados de 371 (mais 35 nos últimos quatro dias). Recuperaram 199 (mais 22) e há duas mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Anadia tem agora 133 casos ativos (mais 23 nos últimos quatro dias), para um total de 353 desde o início da pandemia (mais 54). Estão recuperados 215 doentes (mais 31) e mantêm-se 5 mortes.

Em Vagos, os números desta terça-feira dão conta de 97 casos ativos (menos 2), sendo que o registo desde o início da pandemia chega aos 270 (mais 18 em relação a sexta-feira). Há agora 172 recuperados (mais 20) e uma morte a lamentar desde o início da pandemia.

Nas contas do ACeS do Baixo Mondego, temos apenas os números atualizados para a Mealhada, que à data de ontem (dia 24) tinha 174 casos ativos (mais 19 em relação à semana passda). A Mealhada tem 293 casos registados desde o início da pandemia (mais 19) e há 117 pessoas que recuperaram da doença (o mesmo número da semana passada) e dois óbitos a lamentar, no total.

Em Cantanhede, as contas da semana passada, ainda não atualizadas, davam conta que havia, a 19 de novembro, 149 casos ativos, com um total de 489 casos desde o início da pandemia, com 328 casos recuperados e 12 mortes a lamentar.