A delegada de saúde concelhia , Anunciação Costa, denunciou ter sofrido “ataques e insultos” por parte de pessoas infetadas e seus familiares, refere nota da Câmara da Mealhada, reportando-se às conclusões da última reunião da Comissão Municipal da Proteção Civil.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara, repudiou a situação, anunciando que a autarquia vai assumir um investimento com aquisição de viaturas para ajuda no combate à Covid-19 e apoiar, com pessoal administrativo, a delegada de saúde concelhia.

Naquela reunião, a Comissão Municipal de Proteção Civil da Mealhada (CMPCM) aprovou o reforço das medidas de proteção e combate à pandemia nas feiras do concelho, o aumento da fiscalização por parte da GNR e o apoio da Câmara Municipal na cedência de viaturas e de pessoal administrativo para viabilizar o aumento do número de testes Covid-19 à população do concelho. O objetivo destas medidas, aprovadas na última reunião da CMPCM, é o de reduzir ao máximo os efeitos da segunda vaga do vírus SARS-CoV-2.

A Comissão entendeu, nas feiras de Barcouço, Mealhada e Vacariça, reforçar a presença da GNR e impor a lotação máxima de quatro pessoas nas bancas com maiores dimensões e de duas pessoas nas mais pequenas. Haverá também um reforço da fiscalização do uso de máscaras e desinfeção de mãos à entrada e saída de cada feira.

Na mesma reunião, a delegada de saúde defendeu a continuidade das aulas presenciais nas instituições de ensino do concelho e apelou a “um reforço do respeito pelas regras da Direção-Geral da Saúde e um maior civismo dos munícipes, para que a situação não se agrave e se mantenha, na pior das hipóteses, neste patamar, que felizmente está longe de ser grave”.

Cenário favorável que, segundo Rui Marqueiro, resulta de um “esforço financeiro muito forte, conjugado com várias ações implementadas, que têm sido fundamentais para alcançar bons resultados”.

“É o caso do Serviço de Apoio Comunitário em Rede, que disponibiliza ajuda a pessoas em confinamento, e da política massiva de testagem da população concelhia, que conta já com oito mil testes realizados e quatro rondas efetuadas em lares”, disse o autarca.

O edil deu também conhecimento à CMPCM de que o hospital da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada já está a fazer, em regime drive-in, testes à Covid-19, através de zaragatoa. Os testes são gratuitos se forem feitos por indicação do médico de família ou da delegada de saúde e terão um custo de cem euros se forem feitos por iniciativa particular.

Nesta reunião da CMPCM foi deixado um voto de confiança e um elogio à população do concelho da Mealhada pela forma como decorreu a ida aos cemitérios no dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos.