Covid-19 encerra creche e ensino pré-escolar da Misericórdia da Mealhada

A deteção de casos positivos de Covid-19 levou a Delegada de Saúde da Mealhada a encerrar, até ao próximo dia 21, as respostas de creche e ensino pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, informou a instituição em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, estas valências poderão retomar o funcionamento no próximo dia 23 de novembro.

Aquele comunicado, assinado pelo provedor da isntituição, João Peres, dá conta que no dia 5 de novembro, “devido à deteção de um caso de Covid-19 positivo de uma colaboradora, a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada (SCMM) viu-se forçada a encerrar duas das salas da Casa da Criança, a sala 1 ano A e a 2 anos A”.

Depois com o surgimento do segundo caso positivo, o provdeor refere que foram realizados “por determinação da autoridade de saúde e por cautela, testes, por método de zaragatoa, a todas as colaboradoras. A opção tomada mostrou ter sido a mais adequada, uma vez que os resultados obtidos revelaram um número mais alargado de casos assintomáticos, mas positivos à Covid-19”, concluiu João Peres.

“A SCMM lamenta profundamente o incómodo que esta decisão possa causar às famílias dos seus utentes, mas, mais do que nunca, a nossa prioridade é proteger a nossa comunidade – crianças, famílias e colaboradores – e diminuir ao máximo os riscos de contágio. Continuaremos, em articulação com as autoridades de saúde, a implementar as medidas recomendadas para o controlo de transmissão de SARS-CoV-2, na convicção de que – se cada um de nós fizer a sua parte – tudo retornará à normalidade com a maior brevidade possível”, termina esta nota da instituição.