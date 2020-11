A INOVA está a alertar os cidadãos para que, nesta fase de pandemia de Covid-19, haja um especial cuidado no tratamento do lixo, principalmente evitando que este seja deixado no chão.

“Se tiver na sua família pessoas infetadas (ou com essa suspeita), lembre-se que os seus resíduos também podem estar infetados”, realça a empresa municipal de Cantanhede.

A INOVA aconselha a que as pessoas coloquem os resíduos em sacos de lixo resistentes e descartáveis, não os enchendo completamente (até cerca de 2/3 (dois terços) da sua capacidade. Os sacos, devidamente fechados, devem ser colocados dentro de um segundo saco, o qual, também devidamente fechado, deve ser depositado no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados).

Os sacos devem ser sempre colocados no contentor e nunca no chão.

Relativamente às máscaras, luvas e lenços, devem ser sempre colocados no contentor do lixo comum.

Não devem ser colocados monos e aparas de jardim junto aos contentores.