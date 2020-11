Educação: Comunidade da UA recebe bicicletas para deixar o carro em casa

Os membros da comunidade académica de Aveiro já podem chegar à Universidade de Aveiro (UA) de bicicleta.

As bicicletas começam a ser entregues para a semana a 239 membros da UA. A 23 de novembro, às 11h30, no edifício da Reitoria, uma sessão online com a presença de alguns convidados assinala o momento.

Após concurso, com procura muito superior aos números de bicicletas disponíveis, e a subsequente seleção dos contemplados, as novas bicicletas começarão a ser entregues nos dias 24 e 25 de novembro, um dia depois da sessão de lançamento do projeto UAUBike na UA.

Designado por UAUBike, este é um projeto que visa promover a mobilidade suave, com enfoque na bicicleta.

Coletivamente, os 239 contemplados com bicicletas comprometeram-se a fazer cerca de 16 mil quilómetros por semana, deixando o automóvel em casa nas deslocações para a UA. “São menos 16 mil quilómetros que se farão de carro e menos automóveis a chegar ao campus, um ar mais limpo. Para quem está farto de confinamento, andar de bicicleta é uma variante muito agradável.”, cometa o Reitor, Paulo Jorge Ferreira.

Por outro lado, há um comprometimento da UA e da sua comunidade num objetivo global, afirma ainda o Reitor: “É uma obrigação de todos… É também uma questão de cidadania. Temos objetivos individuais que também contribuem para que, a nível coletivo, consigamos cumprir esse desafio que é um desafio de futuro, para que os nossos filhos e netos possam dispor de um continente onde se possa viver.”, referindo-se à meta assumida pela União Europeia para que este se torne um continente neutro em emissões de carbono até 2050.

Previstas ações de formação e sensibilização em três municípios

Para além da distribuição e utilização temporária das bicicletas mecânicas e elétricas, o UAUBike prevê ainda ações de formação e sensibilização sobre segurança na circulação rodoviária, o uso da bicicleta e as vantagens desta opção em detrimento de outros meios de transporte. Estas ações decorrerão em Aveiro, Oliveira de Azeméis e Águeda, onde existem campi e comunidades UA e onde vão ser distribuídas bicicletas.

As bicicletas mecânicas e elétricas (estas em menor número) vão ser entregues a vários membros da comunidade da UA, entre alunos, professores e investigadores, técnicos administrativos e de gestão, sendo que os primeiros estarão representados em maior número. Em janeiro, voltará ser aberto novo concurso para uma nova utilização durante seis meses.

Na sessão de Lançamento Oficial do Projeto UAUBIKE, a 23 de novembro, pelas 11h30, participarão o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, o presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), Eduardo Feio, a presidente da Comissão Diretiva do PO SEUR, Helena Pinheiro de Azevedo, a Vice-reitora da UA, Alexandra Queirós, e José Carlos Mota, coordenador técnico e professor do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da UA.

A sessão será transmitida via streaming através do endereço: https://youtu.be/QtHTpNq-Y5I