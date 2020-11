Executivo anadiense aprova orçamento de 23 milhões de euros

Para o ano 2021, as Grandes Opções do Plano (GOP), apresentam um valor previsível de 11,4 milhões de euros, verificando-se aqui um incremento face a 2020 de cerca de 1,045 milhões de euros.

O Orçamento da Câmara Municipal de Anadia para o ano de 2021 ultrapassa os 23 milhões de euros (23.117.400 euros).

Superior em mais de dois milhões e meio de euros do que o orçamento deste ano, as propostas do Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o próximo ano foram aprovadas pelo executivo camarário, por maioria (com abstenção dos vereadores do PSD), no passado dia 18 de novembro.

Orçamento cresceu

O Orçamento para 2021 é o último de um mandato marcado por “inúmeras adversidades e inúmeros imprevistos”, destacou a edil Teresa Cardoso, recordando o flagelo dos incêndios, que se alastraram ao concelho em 2017; os prejuízos causados pela tempestade Leslie, no ano seguinte e as inundações causadas pela depressão Elsa, já em 2019. Situações adversas que marcam o mandato e às quais se soma um ano de 2020 a braços com uma pandemia global e sem fim à vista.

Assim, os documentos previsionais agora conhecidos têm em consideração os impactos da pandemia, dando continuidade à estratégia definida pelo MIAP para o mandato em curso, assente “numa gestão rigorosa e transparente, na eficiência da utilização dos recursos públicos, pautando-se por prudência nas estimativas, quer do lado da receita, quer na despesa”, tendo em vista a sustentabilidade económica, social e ambiental.

