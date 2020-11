O encontro, que envolverá responsáveis da Turismo Centro de Portugal e da Confederação do Turismo de Portugal, terá lugar esta sexta-feira no Grande Hotel de Luso.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar no Luso, esta sexta-feira, para reunir com empresários do setor do turismo da Zona Centro.

O encontro, que envolverá responsáveis da Turismo Centro de Portugal e da Confederação do Turismo de Portugal, terá lugar no Grande Hotel de Luso (Mealhada), durante a manhã e será circunscrito aos participantes.

O Presidente da República e empresários prestarão declarações aos jornalistas a partir das 12h30.