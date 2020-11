Moita Rugby Clube da Bairrada entra a vencer no campeonato da 1.ª Divisão

Nas modalidades, o grande destaque vai para a estreia do Moita Rugby Clube da Bairrada com uma vitória nas Caldas da Rainha, e para a segunda vitória consecutiva do Sangalhos na Proliga. No futebol distrital da AFA, o OBSC perdeu em casa com o Gafanha.

Depois de ter visto o jogo com o Braga Rugby Clube adiado, o Moita Rugby Clube da Bairrada estrou-se no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão com uma vitória. Foi na casa do Caldas Rugby Clube, por 27-22. Bela estreia dos bairradinos.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro claudicou em casa diante do Gafanha por 2-0, perdendo também o 2.º lugar.

O Fermentelos também não fez melhor e saiu de Estarreja com a derrota, 2-0. Melhor sorte teve o Pampilhosa, que venceu em casa o Vista Alegre por 2-0.

No distrital da 1.ª Divisão e numa jornada incompleta, o Antes, apesar do empate a dois golos em casa com o Bustos, manteve a liderança, visto que o Calvão viu o seu jogo ser adiado.

Na 2.ª Divisão Distrital e também por força de alguns jogos terem sido adiados, um deles entre líderes, Aguinense – Carqueijo, o VN Monsarros, que venceu fora o Bom Sucesso por 3-1, é agora o novo líder da Zona Sul.

Destaque para as primeiras vitórias e logo com goleadas do Águas Boas diante do Vaguense por 4-1 e do Luso por 5-1 na receção ao Sosense.

No Campeonato da Proliga, o Sangalhos foi à Figueira da Foz bater o Ginásio por 85-75, somando assim a segunda vitória consecutiva.