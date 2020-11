Motocross: Campeonato do Mundo passa por Águeda a 9 de maio

Com duas dezenas de provas no calendário 2021, a ronda portuguesa será a terceira do campeonato, levando os melhores do mundo ao Crossódromo do Casarão.

Foi apresentado esta quarta-feira o calendário provisório para a temporada 2021, confirmando-se assim o regresso do MXGP Portugal a esta importante competição.



Com duas dezenas de provas no calendário 2021, a ronda portuguesa será a terceira do campeonato e juntamente com as classes MXGP e MX2 em pista, estarão ainda os pilotos europeus de MX125 e MX250 (ronda de abertura desta categoria).



“Este ano tem sido particularmente difícil e esperemos que as coisas melhorem progressivamente. Apesar do cancelamento este ano, a Infront tem total confiança no ACTIB e a realidade é que vamos começar já a preparar o regresso da competição ao “Casarão”. Tivemos vários investimentos, canalizamos esforços para o MXGP e queremos voltar a ter em 2021, uma enorme moldura humana e uma grande corrida” comentou José Brenha, presidente do clube aguedense, que tem a seu cargo uma das rondas do mundial da especialidade.



Atualmente, vive-se uma época conturbada, uma época como poucos viveram, no entanto, o ACTIB encara o futuro de uma forma positiva, esperando que em maio próximo, todos possam regressar ao Crossódromo Internacional de Águeda para mais um Grande Prémio de Portugal de Motocross.