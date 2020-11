Natal antecipado em Águeda

Águeda já vive o Natal 2020. A Câmara Municipal decidiu antecipar o momento para mostrar a iluminação e os enfeites tradicionais, tendo em conta as contingências provocadas pela pandemia da Covid-19. O maior Pai Natal do Mundo e companhia representam uma aposta da autarquia em várias ruas, largos e praças da cidade, com um investimento de cerca de 290 mil euros.

“Todos sabemos a situação difícil por que estamos todos a passar, inclusivamente o comércio local, pelo que, antecipando as decorações de Natal, proporcionamos um período mais alargado para que as pessoas possam vir a Águeda”, argumenta Edson Santos, vice-presidente da Câmara, deixando apelos para que todos cumpram as orientações da Direção-Geral de Saúde no que respeita às aglomerações, ao distanciamento social, ao uso de máscara e à etiqueta respiratória.