A União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa está a proceder à abertura de novos caminhos rurais e florestais para facilitar a circulação e o acesso a alguns equipamentos e espaços.

Depois de concretizar a ligação da Rua da Bica, na Quinta da Gala (Mamarrosa), à Rua da Quinta da Gala, permitindo agora uma melhor circulação naquela zona, o executivo da União avançou para a criação de um novo acesso ao Cemitério de Bustos, com um caminho rural que liga à Rua da Fonte e Rua do Cabeço.

De acordo com Acílio Ferreira, presidente da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, o objetivo da empreitada em Bustos foi o de “criar mais um acesso ao cemitério e a terrenos que, até agora, eram difíceis de aceder, beneficiando a população e todos os utilizadores daquele espaço”.

Para a concretização desta obra, em que foram aplicados 1.100 m3 de areão, Acílio Ferreira explicou que “aproveitámos o protocolo que a Câmara Municipal celebrou com todas as Juntas de Freguesia do Concelho, para obtermos o material e a cedência de máquinas”. “Como os recursos são sempre escassos, é nossa obrigação encontrar soluções e aproveitar todas as oportunidades para fazer obra que beneficie os nossos fregueses”, acrescentou o autarca.

Ainda a propósito desta empreitada, Acílio Ferreira quis deixar “uma palavra de agradecimento, em nome da população, a todos os proprietários que cederam terrenos, dando mostras de grande sentido cívico e de serviço à sua comunidade”.

A criação deste novo acesso integra-se no projeto da Junta de Freguesia para a ampliação do Cemitério de Bustos e reestruturação completa da zona envolvente, que passa ainda pela aquisição de mais de 1 hectare de terrenos.

“Dentro das nossas competências e dos recursos que temos e que vamos conseguindo angariar, temos trabalhado de forma incansável para resolver problemas e melhorar a qualidade de vida dos nossos fregueses, nomeadamente na limpeza, alargamento e abertura de caminhos rurais e florestais e na construção de passeios e infraestruturas da rede de águas pluviais em todas as vilas e lugares da freguesia”, referiu Acílio Ferreira.

O autarca reconhece que “há ainda muito por fazer, mas estamos atentos e vamos concretizando obra de acordo com as prioridades da população e os recursos que temos disponíveis”.