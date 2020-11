Oliveira do Bairro já aprovou meio milhão de euros para associações

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro já aprovou, em 2020, mais de meio milhão de euros em apoios às associações do concelho.

Facto que leva Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a justificar este apoio com “as dificuldades que as associações estão a enfrentar devido à pandemia da Covid-19, que têm colocado em risco a continuidade do importante trabalho que desenvolvem em benefício da população”.

Desde o início de 2020, o Município atribuiu mais de 144 mil euros em apoios financeiros às 11 IPSS do concelho, sendo 45 mil euros relativos ao subsídio anual de apoio ao movimento associativo local e 99.100 euros em apoios extraordinários no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

O valor total de 500 mil euros foi ultrapassado com a aprovação na reunião de Câmara realizada no passado dia 29 de outubro, de apoios no valor de 31.169,05 euros, distribuídos por sete associações do concelho, nomeadamente pela Associação Beneficente, Cultura e Recreio de Mamarrosa (20 mil euros), Associação Carnaval de Oiã (4 mil euros), Associação dos Amigos de Malhapão (3.500 euros), Rancho Folclórico “As Vindimadeiras da Mamarrosa” (1.500 euros), Conferência de São Miguel de Oliveira do Bairro – Vicentinas (mil euros), Centro Social de Oiã (599,05 euros) e Associação de Pais da Escola Secundária de Oliveira do Bairro (570 euros).