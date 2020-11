O Município de Oliveira do Bairro está a substituir as luminárias existentes no concelho por novas com tecnologia LED, no âmbito de um protocolo estabelecido com a EDP Distribuição.

A autarquia estima que, só este ano, sejam substituídas cerca de 1.500 luminárias. Este processo iniciou-se em 2019 e vai repetir-se anualmente.

“Estamos a conseguir baixar os custos com a iluminação pública, ao mesmo tempo que melhoramos a qualidade deste serviço, não esquecendo as vantagens ambientais associadas”, referiu o presidente da Câmara, Duarte Novo.

A poupança financeira com a substituição das luminárias vai permitir à Câmara Municipal, segundo Duarte Novo, “investir na qualidade do serviço e desligar 30 minutos mais tarde a iluminação pública, que agora passa para 15 minutos antes do nascer do sol”. “É uma medida importante para a segurança das pessoas que têm que sair de casa bem cedo, a caminho dos seus empregos, ou dos transportes públicos, como por exemplo o comboio”, acrescentou o autarca.

Vantagens (também) ambientais

Para além das vantagens financeiras e de serviço, também a vertente ambiental será beneficiada com este procedimento, tendo em conta a consequente redução de emissões de CO2.

“Estamos constantemente à procura de soluções que nos permitam, cada vez mais, prestar um melhor serviço à nossa população, se possível reduzindo custos e tendo como preocupação permanente a sustentabilidade ambiental”, referiu o líder da autarquia bairradina.

As novas luminárias LED, já colocadas em vários pontos do concelho, oferecem uma eficiência energética bastante superior, em comparação com as anteriores luminárias de lâmpadas incandescentes, consumindo cerca de 50% da energia para a mesma quantidade de luz emitida.

Outra vantagem é o seu tempo de vida útil, que é cerca de 2,5 vezes superior às anteriores, permitindo assim evidentes poupanças, tanto na energia consumida, como nos custos de manutenção.